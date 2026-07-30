Estorsioni e truffe ad anziani in tutta Italia, sgominata organizzazione

PADOVA (ITALPRESS) – Si sono chiuse con la richiesta di rinvio a giudizio per sei persone le indagini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova nei confronti di un’associazione a delinquere specializzata in truffe ed estorsioni “porta a porta” ai danni di donne anziane. Il provvedimento della Procura di Padova fa seguito alle misure cautelari eseguite nei mesi scorsi a carico dei vertici dell’organizzazione – per i quali erano scattati arresti e il sequestro preventivo per 2,5 milioni di euro – confermate anche nei vari gradi di riesame che hanno visto il sigillo su beni di lusso, gioielli, immobili e disponibilità finanziarie.

L’indagine è scattata dal contrasto economico del territorio: i finanzieri hanno notato come alcuni padovani, formalmente con redditi modesti o nulli, fossero soliti frequentare i locali più esclusivi della movida a bordo di supercar di note marche. I successivi accertamenti hanno rivelato l’anomalia di un pacchetto clienti composto integralmente da donne over 60, spesso sole o in difficoltà economiche.

La rete d’agenti, acquistando elenchi telefonici, batteva capillarmente decine di province italiane per accedere alle case delle vittime. Una volta all’interno, usando persuasioni e minacce di azioni legali, convincevano o costringevano le anziane a firmare nuovi contratti per casalinghi di poco valore (set di pentole, materassi, elettrodomestici) a prezzi compresi tra i 5.000 e i 7.000 euro, facendo leva su presunti obblighi derivanti da vecchi acquisti mai saldati.

Per completare i raggiri, i venditori inducevano le vittime ad aprire finanziamenti con primarie società di credito, ripresentandosi spesso a distanza di mesi per estorcere ulteriori ordini e rimodulare le rate al rialzo. Sono oltre 1.200 le vittime accertate in ben 52 province d’Italia (tra cui Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e Venezia). Il sodalizio garantiva ai promotori ricarichi fino all’800% sui prodotti e ricche provvigioni sui finanziamenti, profitti spesi in vacanze da sogno e shopping nelle boutique d’alta moda.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

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