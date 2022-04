Stefani “Il turismo accessibile è investimento per la crescita”

"Il turismo accessibile è una risposta che diamo a una forte domanda che proviene non solo dalle persone con disabilità ma anche delle persone anziane, delle famiglie con bambini, perché nel momento in cui tu crei una struttura aperta lo fai per tutti". Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, a margine della presentazione del decreto interministeriale relativo agli interventi per l'accessibilità all'offerta turistica. tan/mgg/gtr