Hamburger sempre più amati: boom di consumi e delivery

ROMA (ITALPRESS) - In Italia l’hamburger si conferma uno dei piatti più amati, con un consumo che ha ormai raggiunto quota 250 milioni all’anno, pari a circa 700 mila panini al giorno. Un mercato in continua crescita, trainato soprattutto dal boom del food delivery e dal successo delle hamburgherie gourmet. Secondo i dati delle principali piattaforme di consegna, nel nostro Paese vengono ordinati ogni giorno circa 40 mila hamburger tramite app di delivery. A guidare la classifica delle città con più ordini sono Roma, Milano e Firenze, seguite da Napoli e Torino, dove i consumi continuano ad aumentare. L’hamburger si conferma anche il protagonista della cena: oltre la metà dei consumi si concentra infatti nella fascia serale, tra le 19 e le 21, mentre il pranzo rappresenta circa un quinto degli ordini complessivi. Negli ultimi mesi cresce inoltre la richiesta di versioni sempre più ricercate. Le hamburgherie che propongono tagli di carne pregiati, come Chianina o Fassona, registrano un aumento delle prenotazioni del 14%. In forte espansione anche il segmento plant-based: gli hamburger vegetali vengono scelti sempre più spesso non solo da vegetariani e vegani, ma anche da consumatori interessati ad alternative più leggere e sostenibili. Un’evoluzione che racconta come l’hamburger, da semplice fast food, sia diventato un fenomeno gastronomico sempre più centrale nelle abitudini alimentari degli italiani. abr/azn