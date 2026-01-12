Stefani “Alberto Trentini è finalmente libero, lo aspettiamo”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Oggi è una bellissima giornata, Alberto Trentini è finalmente libero. Un ringraziamento al Governo e un abbraccio ai familiari. Finalmente Alberto potrà tornare nella sua città, nella sua Regione, e noi lo aspettiamo". Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta così la notizia della liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini. pc/mca1 (Fonte video: Regione Veneto)