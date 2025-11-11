Media, gli Stati Uniti pensano a una base militare al confine tra Gaza e Israele per sostenere il cessate il fuoco

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti pianificano di istituire una base militare nell’area al confine tra Gaza e Israele al costo di mezzo miliardo di dollari, destinata alle forze internazionali che opereranno nella Striscia per mantenere il cessate il fuoco. Lo ha rivelato il sito web Shomrim, citando fonti israeliane a conoscenza dei piani iniziali, che hanno osservato che la base potrebbe ospitare diverse migliaia di soldati.

Nelle ultime settimane, funzionari americani hanno lavorato per portare avanti la questione con il governo israeliano e con le Forze di difesa israeliane (Idf) e hanno iniziato a esaminare potenziali sedi nell’area vicino a Gaza. Fonti di sicurezza hanno detto a Shomrim che la mossa rappresenta un importante cambiamento nell’impegno degli Stati Uniti. “Dalla Guerra dei sei giorni, Israele ha cercato di ridurre al minimo il coinvolgimento internazionale nei territori. La creazione di una base americana sul suolo israeliano mostra quanto Washington sia determinata a essere coinvolta a Gaza e nel più ampio conflitto israelo-palestinese”. Fino ad ora, la presenza militare degli Stati Uniti in Israele è stata limitata. Dopo la firma dell’accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre scorso, circa 200 truppe statunitensi sono state schierate in Israele nel Centro centrale di coordinamento militare (Cmcc) a Kiryat Gat. Durante la guerra, gli Stati Uniti hanno anche schierato una batteria di difesa missilistica THAAD, che ha svolto un ruolo nell’intercettare gli attacchi missilistici iraniani.

