WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la legge che vieta TikTok nel Paese dal 19 gennaio, respingendo il ricorso della società che aveva chiesto di abolire la norma nel nome della libertà di espressione.

“La decisione della Corte Suprema era attesa e tutti devono rispettarla. La mia decisione su TikTok verrà presa in un futuro non troppo lontano, ma devo avere tempo per fare il punto della situazione. Rimanete sintonizzati”, commenta il presidente eletto Donald Trump sul social network Truth.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).