Stati Uniti, il settore cargo marittimo verso la ripresa

ROMA (ITALPRESS) - A luglio è prevista una ripresa dei volumi delle merci importate nei porti degli Stati Uniti, dopo un calo a due cifre registrato a fine primavera. Secondo quanto riportato dalla National Retail Federation, si stima un aumento del 2 per cento su base annua. Il presidente Donald Trump ha rinviato l’introduzione di dazi reciproci specifici per paese fino al 1° agosto, pubblicando contemporaneamente diverse lettere che annunciano le aliquote tariffarie che l’amministrazione prevede di applicare alle importazioni di alcuni paesi. La pausa prolungata sta spingendo gli spedizionieri ad anticipare i carichi, ma si prevede che i volumi diminuiranno nuovamente se i dazi saranno ripristinati il 1° agosto. Il porto di Los Angeles sta già registrando un’attività di punta da parte degli spedizionieri. Per la National Retail Federation sottolinea che la situazione tariffaria rimane estremamente instabile e i rivenditori stanno lavorando duramente per fare scorta per le festività natalizie, prima che i vari dazi annunciati entrino effettivamente in vigore. sat/azn