WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Pentagono ha disposto una convocazione urgente per quasi tutti i comandanti militari di alto livello degli Stati Uniti, in una riunione straordinaria prevista presso la base dei Marines di Quantico, in Virginia, la prossima settimana. L’evento, senza precedenti per scala e rapidità, coinvolgerà centinaia di generali e ammiragli, molti dei quali già impegnati in missioni operative in diverse aree del mondo. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’agenda dell’incontro, alimentando speculazioni sia all’interno del Dipartimento della Difesa sia tra gli osservatori internazionali. Fonti anonime parlano di una “decisione straordinaria” che interrompe gli impegni già programmati dei comandanti. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che il segretario alla Difesa Pete Hegseth terrà un discorso ai leader militari, senza aggiungere ulteriori informazioni.

L’incontro di Quantico potrebbe affrontare temi come la ristrutturazione delle forze, la gestione delle risorse e la preparazione a sfide globali emergenti. La convocazione arriva in un contesto di forte tensione interna: negli ultimi mesi Hegseth ha avviato riforme controverse, tra cui la rimozione di alti ufficiali, la proposta di ridurre del 20% i generali e gli ammiragli in servizio attivo e il tentativo di ribattezzare il Pentagono come “Dipartimento della Guerra”, in attesa di approvazione dal Congresso. Queste iniziative hanno sollevato preoccupazioni tra legislatori ed esperti di difesa, che temono un indebolimento della leadership militare e una maggiore politicizzazione delle forze armate.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).