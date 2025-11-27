Home Video News Economia Stati Generali dell’Export, in primo piano le nuove sfide geopolitiche
ROMA (ITALPRESS) - Le vie della pace passano per il commercio tra i popoli. E’ uno dei temi cardine degli Stati Generali dell’Export. A Roma si è svolta la settima edizione del simposio organizzato da Italian Export Forum. Una giornata di confronto tra imprese e realtà istituzionali sulle nuove sfide che deve affrontare il Made in Italy. f07/sat/gtr