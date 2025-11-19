Stati Generali della salute del Lazio, Rocca “Attenzione al personale su dignità e crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “È stato un lavoro straordinario. Ho sentito parole di soddisfazione dalle associazioni dei pazienti, dagli operatori che hanno partecipato ai tavoli e dalle associazioni di categoria”. Lo ha affermato il presidente della regione Lazio Francesco Rocca in occasione del secondo e ultimo giorno degli Stati Generali della salute del Lazio. “Il primo tema rimane l’attenzione al personale. È fondamentale lavorare, non soltanto sui salari, sui quali come regione abbiamo spazi limitati perché sono rimandati alla contrattazione, quanto sulla dignità professionale e sui i percorsi di crescita”. Rocca ha concluso, dopo aver citato alcuni degli argomenti dibattuti, come la salute mentale, la farmaceutica, la protesica, l’umanizzazione delle cure, spiegando: “Credo che si stia andando verso la partecipazione degli attori e dei protagonisti del sistema salute del Lazio, con una visione di attenzione alla spesa, che abbiamo chiamato spesa buona”.

Al termine degli Stati Generali della salute, Rocca, ha guardato anche al futuro e agli obiettivi per i prossimi due anni mezzo, nei quali l’intenzione sarà di “istituzionalizzare, nel senso migliore del termine, e fare in modo che questo confronto prosegua. Così da rivederci qui fra un anno, essere misurabili e vedere come fare progressi insieme”. Il presidente del Lazio ha infine ribadito il suo impegno per due strutture: “Il San Giacomo e il Policlinico Umberto I sono i miei due pallini, perché da lì passa un rinnovamento”.

