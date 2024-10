PALERMO (ITALPRESS) – La start up Clevergrow (Università di Catania) si è aggiudicata l’edizione 2024 di StartCup Sicilia che si è svolta oggi a Palermo, presso la sede della Region Sicilia di UniCredit.

Clevergrow in inglese significa “crescita intelligente” ed è il nome scelto dalla start up innovativa che intende operare nel campo dell’agricoltura di precisione, riducendo l’impatto ambientale e aumentando la produttività delle colture, ad esempio individuando esattamente quando irrigare le piante e in che quantità, grazie al monitoraggio di alcuni parametri chimico-fisici. Il prodotto principale di CLEVERGROW è LISYGROW, un sistema embedded hardware/software che, installato in colture fuori-suolo, permette la gestione completamente automatizzata dell’irrigazione. L’hardware di Lisygrow permette di determinare istante per istante l’assorbimento della pianta, facendola diventare un vero e proprio sensore intelligente, che tramite un algoritmo proprietario si interfaccia direttamente con il sistema di fertirrigazione dell’azienda agricola determinando l’esatta frequenza irrigua.

Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti nelle competizioni promosse dalle Università di Catania e di Palermo.

Sono stati selezionati per la partecipazione al Premio Nazionale per l’innovazione, che quest’anno si terrà a Roma il 5 e 6 dicembre, oltre a Clevergrow anche le idee imprenditoriali Igea (Università di Catania), PHOENIX (Università di Catania), Xcrops (Università di Palermo), Bandit (Università di Palermo), Ziotape (Università di Palermo).

A Ziotape è stata assegnata la menzione speciale imprenditoria femminile.

La premiazione è stata introdotta dall’intervento di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. A seguire si è svolta la presentazione degli elevator pitch (idea di business) delle finaliste a cura di Rosario Faraci dell’Università di Catania e Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo. La proclamazione del team vincitore di StartCup Sicilia è stata effettuata da Vincenzo Evola, Responsabile Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit Italia.

“UniCredit – ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – è impegnata sul territorio, in partnership con le Università siciliane, a promuovere e supportare la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali, in particolare ad alto contenuto tecnologico, al fine di favorire la creazione di nuove imprese e l’inclusione lavorativa dei nostri giovani. Le nuove imprese innovative sono fondamentali per lo sviluppo del territorio e in Sicilia una su quattro è nostra cliente. Oltre al sostegno a StartCup Sicilia la banca ha avviato, già da molti anni, il programma nazionale UniCredit Start Lab, una piattaforma di business pensata per identificare e sostenere le migliori startup e PMI innovative. Incoraggiamo lo sviluppo delle startup favorendo la loro partecipazione ad incontri con aziende Corporate nostre clienti, per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche e diamo loro la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali”.

“Da undici anni la Start Cup Sicilia alimenta l’ecosistema regionale delle start up innovative, contribuendo così ad elevare il tasso di imprenditorialità innovativa ed accademica dell’isola. Un ottimo lavoro di squadra delle Università siciliane e di UniCredit nella direzione di mettere questo patrimonio di risorse innovative a disposizione delle imprese esistenti del territorio”, ha dichiarato il professore Rosario Faraci, Coordinatore della StartCup Catania.

“Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti – ha commentato il professore Marcantonio Ruisi, Coordinatore Scientifico della StartCup Palermo – I nostri giovani talenti universitari dimostrano ogni anno un’incredibile capacità di innovazione ed uno straordinario orientamento a trasformare la ricerca scientifica in opportunità concrete rivolte, a vario titolo, a migliorare la vita di ciascuno di noi e auspicabilmente a rappresentare un’occasione lavorativa per i team e non solo”.

