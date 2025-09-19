Stagione Remiera 2025, domenica torna la Regata di Burano

VENEZIA (ITALPRESS) – Torna questa domenica 21 settembre la Regata di Burano che si svolgerà a partire dalle ore 15. La manifestazione sportiva viene considerata da atleti, tifosi e appassionati come la “Rivincita della Regata Storica”.
In acqua si sfideranno le categorie delle Schie su mascarete a due remi, a seguire le Maciarele Junior su mascarete a due remi, le Maciarele Senior su mascarete a due remi, le Giovanissime su mascarete a due remi, i Giovanissimi su pupparini a due remi, le Donne su pupparini a due remi, e infine gli Uomini su Gondole a due remi. Il percorso di gara prevede la partenza in prossimità del pontile ACTV di Burano, poi il Canale di Burano, giro del 1° “paleto” all’altezza della confluenza con il Canale di S. Felice, ritorno per il Canale di Burano, giro del 2° “paleto” a Torcello, ritorno e arrivo davanti all’apposito pontoncino.
– foto d’archivio ufficio stampa Comune di Venezia –
(ITALPRESS).