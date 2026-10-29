Stadio Milano, tifosi dell’Inter “Giù le mani da San Siro”

MILANO (ITALPRESS) - "Luci a San Siro. Non le spegnerete mai. Giù le mani dal nostro stadio". Firmato secondo anello verde, quello dei tifosi interisti, che hanno esposto uno striscione con queste scritte e intonato un coro nel giorno della presentazione del nuovo stadio di Milano al Castello Sforzesco. In questo nuovo impianto dovrebbero giocare le loro gare casalinghe sia l'Inter che il Milan. xh1/gm/gtr