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Tg News – 29/10/2026
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Domani sciopero generale, l’Italia si ferma - Viminale, vertice sui cortei di domani, città blindate - Ex Ilva, la Cassazione spegne gli altiforni - Manovra, giù le tasse per il ceto medio - Incidente in Spagna, in tilt sistema sicurezza - Uccise moglie con insulina, arrestato dopo due anni - Progettava attentati, 22enne arrestato a Milano - Bce, Lagarde “Lascio istituzione solida e pronta per il futuro” - Previsioni 3B Meteo 30 Ottobre azn