Con “Casa Futura” Pulsee guida le famiglie verso l’autoproduzione energetica

MILANO (ITALPRESS) - Gli italiani puntano sempre più sull'indipendenza energetica della propria abitazione. In un mercato segnato da volatilità e incertezza, la priorità assoluta per 7 famiglie su 10 non è più solo risparmiare, ma avere certezza e prevedibilità sulle spese. A fotografare questa tendenza è lo studio "La Casa del Futuro", realizzato da TEHA Group per Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, e presentato a Milano. Nell'occasione Pulsee Luce e Gas ha quindi lanciato "Casa Futura", un ecosistema completo e smart per accompagnare le famiglie verso l'autoproduzione energetica, tenendo le bollette sotto controllo f12/fsc/azn (In collaborazione con Axpo Italia)