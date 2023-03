Stadio Milano, Sala “Incontro con Cardinale per capire piano Milan”

"Incontrerò Gerry Cardinale", il fondatore e managing partner di RedBird Capital, il fondo di investimento americano che ha acquisito il Milan, "per capire se veramente, come dichiara, il Milan vuole andare in maniera diretta su La Maura e quindi capire cosa fare". Lo annuncia il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine di un evento a Milano. col1/trl/gsl