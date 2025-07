Squarta “Israele sospenda bombardamenti, Hamas liberi gli ostaggi”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il 7 ottobre ha segnato una ferita profonda. Israele è stata colpita da un attacco sanguinoso e vigliacco. Hamas è un’organizzazione terroristica che va smantellata, così come ogni forza che sogna di cancellare Israele dalla carta geografica”.

Con queste parole Marco Squarta, eurodeputato di Fratelli d’Italia e membro del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), è intervenuto a Strasburgo durante la sessione plenaria del Parlamento europeo per richiamare l’attenzione dell’Europa sulla tragedia che continua a consumarsi in Medio Oriente.

“Ma non possiamo ignorare altre immagini”, ha aggiunto Squarta. “Bambini palestinesi senza vita, madri tra le macerie, ragazzi mutilati, affamati. Corpi accatastati, cibo distribuito come se la dignità fosse un lusso. Non si può restare umani davanti a tutto questo”, ha proseguito.

Un appello accorato, quello lanciato dall’eurodeputato umbro, che chiede un’immediata inversione di rotta: “L’Europa ha il dovere morale di alzare la voce, agire, mediare. Chiedo a Israele: sospenda i bombardamenti. Subito. Chiedo a Hamas: liberi gli ostaggi. Subito”.

“Solo due popoli, con due Stati, potranno guardarsi non più con paura, ma con rispetto. Solo così ogni madre, israeliana o palestinese, potrà smettere di temere che il futuro del proprio figlio sia una tomba”, ha concluso Squarta, ribadendo l’urgenza di una soluzione politica fondata sul reciproco riconoscimento e sulla fine immediata delle violenze.

– Foto Ufficio stampa On. Marco Squarta –

(ITALPRESS)