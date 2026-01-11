Spurs corsari a Boston nella notte Nba, Miami ko con Indiana

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. San Antonio corsara a Boston. 100-95 per gli Spurs, che passano sul parquet dei Celtics con un Victor Wembanyama da 21 punti e 6 rimbalzi. Doppie doppie per Keldon Johnson (18 punti+10 rimbalzi) e per Julian Champagnie (12 punti+13 rimbalzi). A Boston non bastano i 56 punti combinati da Derrick White (29) e Jaylen Brown (27). Detroit cade in casa con i Los Angeles Clippers. 98-92 per i californiani, grazie ai 26 punti di Kawhi Leonard e ai 25 di Josh Collins. Solido 19+7+7 per James Harden. Pistons sempre orfani di Cade Cunningham.

Indiana domina Miami davanti ai propri tifosi 123-99 per i Pacers con un Andrew Nembhard in grande spolvero (29+6+9). Sponda Heat, 5 punti in 8 minuti in campo per Simone Fontecchio. Chicago si sbarazza di Dallas 125-107. 22 punti per Coby White e 20 in uscita dalla panchina per Ayo Dosunmu. Mavs senza Anthony Davis, fuori a tempo indeterminato per un infortunio alla mano sinistra. Charlotte rifila 150 punti a Utah. In trasferta gli Hornets vincono 150-95 mandando nove giocatori in doppia cifra. Sono 18 punti per Brandon Miller e 17 per LaMelo Ball, top scorer Tre Mann in uscita dalla panchina con 20 punti.

