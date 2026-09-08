Sportcity Day, Pagliara “Lo sport ci sia ogni giorno dell’anno”

ROMA (ITALPRESS) - “Lo Sportcity Day è diventato un appuntamento fisso per la cultura del movimento. Fare sport fa bene e rende cittadini migliori. È soltanto l’inizio di ciò che ci aspetta durante l’anno, con una serie di iniziative e di attività che facciano si che lo sport ci sia ogni giorno dell’anno”. Lo ha dichiarato Fabio Pagliara, presidente Fondazione Sportcity, nel corso della presentazione in Senato dello Sportcity Day 2026 in programma il 20 settembre e promosso dalla stessa Fondazione Sportcity. mec/gm/gtr