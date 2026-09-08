Sassonia, Borchia “Voto è una bocciatura per politiche ambientali di Bruxelles”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Innanzitutto si tratta del responso delle urne per quanto riguarda due regioni della Germania dell'Est. È una Germania diversa rispetto a quella dell'Ovest e credo che questo voto rappresenti una forte bocciatura nei confronti del governo federale guidato dal Cancelliere Scholz e, soprattutto, evidenzi come le politiche ambientali portate avanti a Bruxelles abbiano provocato gravi problemi sia dal punto di vista sociale che economico". Lo ha dichiarato l'eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, commentando gli esiti delle elezioni regionali in Germania.(ITALPRESS) trl/xf4/azn/