Sport, una passione senza età

MILANO (ITALPRESS) - Lo sport fa bene a tutte le età, ma ancor di più con il passare degli anni: muoversi aiuta infatti a contrastare il logoramento a cui l'organismo va incontro invecchiando. Come se fosse un farmaco, dopo una certa età l'attività fisica va prescritta e dosata con attenzione, una buona regola che diventa un imperativo ai livelli sportivi più alti. Il campione che continua a vincere quando gli altri hanno appeso le scarpette al chiodo è sicuramente un atleta dotato, disciplinato e motivato, ma sicuramente anche sostenuto da un team di medici esperti e dedicati, un vero e proprio gioco di squadra, in campo e fuori. Sono alcuni dei temi trattati da Pierluigi Marzorati, uno dei più famosi giocatori di basket italiani, iconica leggenda della Pallacanestro Cantù, già presidente per cinque anni del comitato regionale lombardo del Coni e oggi direttore generale della Legends International Basket Association - LIBA, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl