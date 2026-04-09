ROMA (ITALPRESS) – La Lega nazionale dilettanti con la sua Area CSR promuove il corso per Community Coach, dedicato alla promozione di contesti sportivi più inclusivi. Realizzato in collaborazione con il Consiglio d’Europa e con il patrocinio della Figc, del Ministro per lo Sport e i Giovani e di Unar, il progetto formerà operatori sportivi capaci di prevenire discriminazioni, promuovere contesti inclusivi e migliorare le dinamiche di squadra. “Oggi presentiamo i risultati del percorso iniziato due anni fa con il progetto Sport is Respect, in collaborazione con il consiglio d’Europa e le rappresentative della Lnd, e inauguriamo l’iniziativa Community Coach. Il progetto segue la gamba sociale e la gamba agonistica della Lnd, permettendo ai ragazzi di riflettere e di farli sentire più accettati nel gruppo squadra”, le parole di Luca De Simoni, coordinatore dell’area responsabilità sociale della Lnd. Rafforzare le competenze educative e relazionali, prevenire fenomeni di discriminazione, hate speech e bullismo e fornire strumenti operativi attraverso lo sport sono gli obiettivi del corso formativo che mira – attraverso il metodo Sport is Respect – a creare una vera e propria rete di coach formatori. “L’iniziativa della Lnd, collegata con le rappresentative, è un progetto che inizia lo scorso anno e che ha trovato grosso spazio nella calendarizzazione. Siamo molto felici per la grande adesione dei ragazzi”, sottolinea Barbara Coscarella, segretario delle rappresentative nazionali della Lnd. “Siamo esempi per i ragazzi – aggiunge il tecnico della Rappresentativa nazionale Lnd Giuliano Giannichedda -. Il progetto è importante e fa capire quanto il calcio sia veicolo di passione e serietà. Siamo qui per collaborare per il bene del calcio giovanile, che a livello sociale è molto importante: bisogna allenarsi seriamente per provare a vincere in modo leale”. Attraverso la formazione dei Community Coach, l’iniziativa punta a diffondere su tutto il territorio nazionale pratiche educative innovative, contribuendo a rendere il calcio dilettantistico sempre più inclusivo e attento ai valori del rispetto e della diversità.

– foto Mec/Italpress –

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