MILANO (ITALPRESS) – Presentata all’Allianz Cloud di Milano la prima edizione della Sport For Inclusion Week. L’iniziativa è stata promossa dallo Sport for Inclusion Network per far conoscere le tante attività di sport inclusivo realizzate dalle fondazioni aderenti al Network. Sarà dunque una settimana all’insegna dell’inclusività, in cui tutti potranno conoscere le attività sportive: dal 26 novembre al 3 dicembre in tutta Italia sarà possibile abbattere le barriere attraverso quello che è un linguaggio universale. “E’ per noi un piacere aver organizzato questa giornata e averla ospitata all’Allianz Cloud per presentare la Sport for Inclusion Week, una settimana in tutta Italia dedicata allo sport inclusivo – ha dichiarato il Direttore Generale di Allianz e Presidente Fondazione Allianz Umana Mente Maurizio Devescovi -. Con questa giornata Fondazione Allianz Umana Mente vuole nuovamente sottolineare l’importanza dello sport nei progetti sociali che supportiamo e ribadire il ruolo che esso riveste come strumento di inclusione e coesione sociale. In questo modo coltiviamo nei nostri progetti i valori tipici dello sport, come il lavoro di squadra, il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti, la preparazione, il miglioramento continuo e il rispetto degli altri vincendo qualsiasi tipo di discriminazione”.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti il aottosegretario con delega Sport e Giovani della Regione Lombardia Lara Magoni, Claudia Giordani Vice Presidente Coni, Giuseppe Pagani dell’Istituto per il credito Sportivo, il Presidente Allianz Powervolley Lucio Fusaro, il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva e Segretario Generale della Fondazione Milan e Presidente di Sport for Inclusion Network Rocco Giorgianni. Tante le esperienze di sport inclusivo che hanno fatto da sottofondo alla conferenza: tra queste E-sports, Para-taekwondo, Para-climbing, Para-cycling, Sitting Volley, Rugby in carrozzina, Running Inclusivo.

– foto pia/Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]