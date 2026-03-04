‘Sport for all” e ‘Il gioco di Dio”: quando lo sport incontra la teologia / Video

ROMA (ITALPRESS) – Il profondo legame tra la dimensione divina e il fenomeno sportivo, capace da sempre di generare vita e crescita umana. È il tema alla base dei testi “Sport for all – cohesive, accessible and tailored to each person” e “Il gioco di Dio – Elementi di teologia dello sport”, presentati quest’oggi presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma, alla presenza degli autori Daniele Pasquini, Mons. Melchor Sanchez de Toca e Santiago Perez de Camino.

Tra i protagonisti del dialogo anche l’ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli che ha richiamato l’impegno dello sport nel “produrre non solo campioni, ma soprattutto cittadini”. Presente Mons. Dario Gervasi, Segretario aggiunto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che ha espresso l’auspicio “che lo sport possa diventare casa per tutti, aperta e accogliente, dove ognuno possa raggiungere quella bellezza e pienezza che Dio sogna per ciascuno”.

“Con questi testi abbiamo voluto riempire un vuoto perché mancava un approccio teologico allo sport. La pratica sportiva risponde a qualcosa che è profondamente radicato nel cuore dell’uomo, questo spiega la sua permanente popolarità in tutti i periodi della storia sotto diverse forme”, ha spiegato Mons. Melchor Sanchez de Toca.

“Si è scritto molto dell’impatto economico dello sport e della filosofia dello sport. Ma paradossalmente mancavano libri su una riflessione teologica dello sport e sul significato dello stesso dal punto di vista dell’uomo creato da Dio e chiamato ad un destino eterno”, ha poi spiegato all’ITALPRESS Mons. Melchor Sánchez de Toca a margine della presentazione dei libri.

“La domanda alla quale questi volumi rispondono è cosa è veramente lo sport? Esso è fondamentalmente gioco, questo spesso si dimentica ma è presente nel linguaggio sportivo stesso. Si tratta di un gioco competitivo, regolato e fisico. E se lo sport è gioco e ci piace tanto giocare, è perché il nostro Dio è un Dio che gioca. E noi, creati a sua immagine e somiglianza, siamo giocatori”, ha aggiunto Mons. Melchor Sánchez de Toca.

