CATANZARO (ITALPRESS) – “La Calabria è orgogliosa dei due fratelli reggini Filippo e Monica Neri, vincitori del secondo campionato mondiale Fidasc di Tiro a palla combinato a 50 metri”.

E’ quanto dichiara il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.

«Come dimostrato anche di recente dalle nostre atlete Enza Petrilli, Anna Barbaro e Raffaella Battaglia, che alle Paralimpiadi di Tokyo hanno ottenuto risultati eccezionali, la Calabria – aggiunge Spirlì – si conferma fucina di talenti nelle discipline più varie. Significa che, malgrado l’evidente gap infrastrutturale rispetto ad altre parti d’Italia, in questa regione lo sport è ancora una delle architravi delle nostre comunità, soprattutto grazie all’impegno delle tante realtà associative della regione. Filippo e Monica Neri sono ancora due esempi di talento che riesce a emergere nonostante tutto e tutti. Non possiamo che ringraziarli per questa nuova impresa che si somma a quella di un altro membro del team Neri, il 17enne Salvatore Fiumanò, arrivato secondo al campionato del mondo nella categoria Juniores».

«Tutti questi risultati – conclude Spirlì – portano in alto il vessillo della Calabria e fanno ben sperare per il futuro di una terra che deve fare tutto il possibile per valorizzare i propri atleti e le proprie società».

