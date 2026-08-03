“Spider-Man: Brand New Day” conquista il box-office italiano e mondiale

ROMA (ITALPRESS) – Spider-Man: Brand New Day è il miglior debutto di sempre in Italia per un film di Spider-Man e per un film Sony Pictures con oltre 16 milioni di euro e 2 milioni di spettatori in soli cinque giorni. Il nuovo capitolo della saga con Tom Holland nel ruolo di Peter Parker è stato distribuito in Italia da Eagle Pictures in 543 copie. Il film ha conquistato numerosi primati nel nostro paese: Spider-Man: Brand New Day ha registrato il miglior weekend di esordio del 2026, il miglior weekend di esordio per un film uscito a luglio, il miglior debutto per un film Marvel uscito in un weekend non festivo, il miglior weekend di esordio per un film su un solo supereroe, il secondo miglior weekend di esordio per un titolo statunitense da marzo 2021 e per un film Marvel (dietro solo ad Avengers: Endgame), il terzo miglior weekend di esordio di sempre per un titolo statunitense, oltre al miglior weekend di esordio della saga di Spider-Man e per un film Sony Pictures.

Questi record si uniscono allo storico debutto mondiale che il film ha realizzato: nel suo weekend d’apertura ha raggiunto un incasso complessivo di 927 milioni di dollari diventando anche a livello globale il secondo miglior debutto di tutti i tempi, dietro solo ad Avengers: Endgame, e il miglior risultato di sempre per Sony Pictures, oltre che il miglior esordio in assoluto per un film di Spider-Man. Spider-Man: Brand New Day ha guadagnato la cifra di 355 milioni di dollari nelle oltre 4.400 sale americane e di 572 milioni di dollari nei 66 mercati esteri in cui ha debuttato complessivamente (compresa l’Italia) in più di 70.000 schermi. “Questo debutto fenomenale poteva avvenire solo con un vero simbolo come Spider-Man, amato da ogni generazione: passata, presente e futura. Siamo grati a tutto il pubblico italiano per essere venuto a vedere il nostro film e agli esercenti per averci dato fiducia, trasformando questo luglio nel migliore di sempre in Italia in termini di presenze e incassi” ha dichiarato Alessia Garulli, VP Marketing & Theatrical Distribution di Sony Pictures Italia. “Le recensioni della stampa, le reazioni di chi lo ha visto in anteprima e la passione di chi ci ha lavorato, ha permesso a Spider-Man: Brand New Day di raggiungere record inimmaginabili, in Italia e nelle sale di tutto il mondo. Questo nuovo capitolo è una storia unica, creativa e di valore, e siamo felici di essere riusciti a raggiungere insieme questi traguardi che resteranno nella storia perché come abbiamo imparato dal celebre eroe… da grandi poteri derivano grandi responsabilità”.

– foto ufficio stampa Sony Pictures Italia –

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