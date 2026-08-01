Agcom, gli ascolti del Tg2 della sera diretto da Antonio Preziosi crescono del 17%

ROMA (ITALPRESS) – Ascolti in crescita per il Tg2 delle 20.30 diretto da Antonio Preziosi. Secondo la nuova rilevazione Agcom, nel primo trimestre 2026, rispetto all’anno precedente, i telespettatori dell’edizione serale del Tg2 sono aumentati del 17,1%.
Nel dettaglio, il telegiornale più visto rimane il Tg1 delle 20:00 (con quasi 4,8 milioni di ascolti medi giornalieri; -3,8% nel 2026 rispetto al 2025), seguito dal Tg5 delle 20:00 (che ottiene quasi 3,7 milioni di telespettatori, +0,5%). Al terzo posto con 2,3 milioni di telespettatori troviamo il TgR, che presenta un andamento negativo rispetto al 2025 (-4%), mentre il Tg3, che ottiene 1,9 milioni di ascolti, vede aumentare di poco i telespettatori (+0,6%). Segue il Tg La7, i cui telespettatori crescono su base annua passando da 1,45 a 1,46 milioni (+0,7%).
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