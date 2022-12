ROMA (ITALPRESS) – Miles Morales e Gwen Stacy ritornano in Spider-Man: Across the Spider-Verse, film di animazione Sony Pictures e secondo capitolo della pellicola premiata Spider-Man: Un nuovo universo. Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà al cinema dal 1° giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

-foto ufficio stampa Spider-Man-

(ITALPRESS).

