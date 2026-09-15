Spica “La scherma in Abruzzo è sempre più in crescita”

L'AQUILA (ITALPRESS) - “Un onore tornare nella mia terra, dove sono nata e cresciuta, per un ritiro della Nazionale. La scherma in Abruzzo è sempre più in crescita e sono orgogliosa di quel che si sta facendo nella mia regione e decisa a cominciare da qui una stagione che sarà ricca d’impegni internazionali, da affrontare con entusiasmo e determinazione”. Così la sciabolatrice abruzzese Manuela Spica, medaglia di bronzo individuale e oro a squadre agli Europei Under 23 disputati a Cagliari lo scorso aprile, a margine della presentazione a L'Aquila della nuova sinergia tra Fis e Regione Abruzzo. mc/azn (Fonte video: Ufficio stampa FIS)