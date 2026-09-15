Geronimo La Russa “Sulla mobilità del futuro serve neutralità tecnologica”

MILANO (ITALPRESS) - “È un grande piacere che il convegno del Foglio Mobilità anche quest’anno si sia svolto in una sede ACI. È una collaborazione lunga, che ci permette di ragionare sulla mobilità del futuro. Si è parlato finalmente di mobilità e di neutralità tecnologica, quindi senza imporre ai cittadini un tipo di veicolo piuttosto che un altro, e della necessità di facilitare i cittadini nelle loro esigenze di mobilità. L’ACI, in questo, è in prima fila. Abbiamo discusso di possibili collaborazioni con le associazioni di categoria, le industrie e tutti gli esperti del settore. Siamo convinti che questo lavoro di squadra e di confronto possa portare benefici concreti ai cittadini”. Lo ha detto Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia, a margine del convegno del Foglio Mobilità, svoltosi presso la sede dell’Automobile Club Milano. col5/gsl