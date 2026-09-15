Meda “Milano è una grande area di test per tutte le forme di mobilità”

MILANO (ITALPRESS) - “Il futuro della mobilità, in questo momento, è un futuro tutto da interpretare. Ci sono tantissime tendenze e oggi dobbiamo capire quali siano e assistere i cittadini nel tentativo di comprenderle. Quello che vediamo a Milano è un momento di grande transizione, gestito con difficoltà. Milano è diventata una grande area di test per tutte le forme di mobilità: dal monopattino alla bicicletta, dall’auto al camion che deve portare gli approvvigionamenti. E in questo momento siamo in una fase di grande confusione. Il messaggio importante è che la transizione ecologica non significa confusione nel traffico. Milano è ormai molto rallentata, con una velocità media di 15 km/h, e in questo momento la città ha un traffico complicato. Bisogna lavorare con le istituzioni e cercare insieme di comprendere il problema". Lo ha detto Pietro Meda, presidente dell'Automobile Club Milano, a margine del convegno del Foglio Mobilità, svoltosi presso la sede dell'Automobile Club Milano. col5/gsl