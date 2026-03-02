Spettacolo e campioni agli Assoluti indoor di pattinaggio corsa

PESCARA (ITALPRESS) - Cala il sipario a Pescara sui campionati italiani indoor di pattinaggio corsa. Due weekend di grande spettacolo ed emozioni al Pattinodromo Ex Gesuiti. Un'edizione record, quella abruzzese, anche grazie alla nuova pista, recentemente rinnovata, che ha reso le gare spettacolari e alzato gli standard della disciplina su rotelle. Numeri importanti per l'evento organizzato dalla Asd Pattinaggio Pescara, sotto l'egida di Skate Italia Federazione Sport Rotellistici: più di 1.400 iscritti e oltre 4.000 persone tra atleti, tecnici e squadre, provenienti da tutta Italia, con oltre 10.000 presenze a livello turistico nella città adriatica. L'evento pescarese ha aperto ufficialmente la stagione della velocità che porterà all'appuntamento clou dell'anno: i Mondiali di Asuncion in Paraguay a inizio ottobre. mc/gtr (Fonte video: Skate Italia)