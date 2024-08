Spettacolo a Recetto per gli Europei Giovani di sci nautico

MILANO (ITALPRESS) - Quattro giorni di acrobazie, spettacolo e il pubblico delle grandi occasioni a Recetto per l’Europeo Giovani di sci nautico. Un vero e proprio show messo in piedi dalla Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, che ha visto competere i 150 migliori prospetti continentali under 14 e under 17 delle discipline classiche. L’Italia ha conquistato un bronzo complessivo dietro alla Germania e alla Francia. Ottimi i risultati individuali: negli under 17 femminile argento nello slalom per Vittoria Saracco, mentre Margherita Serafica bronzo in combinata. Negli uomini bronzo in combinata per Salvatore Martorana che replica sempre con un terzo posto sia nel salto sia nello slalom. Giuseppe Acquaviva è invece terzo nelle figure. Negli under 14 femminili Scarlett Graham è bronzo in combinata, supportato dal terzo posto nel salto, mentre Alessandro Schonauer è argento nello slalom maschile. In precedenza, si sono disputate altre importanti competizioni internazionali che hanno visto la partecipazione del team azzurro. A Sesena, in Spagna, si è tenuto l’Europeo dedicato alle categorie over 35: Roberto Sabatini è andato a prendersi una medaglia d’oro nella categoria +65 nel salto, arrivando a 29 metri di lunghezza e doppiando i suoi avversari. A Maurik, nei Paesi Bassi, il team federale ha conquistato l’oro davanti a Germania e Gran Bretagna. "I campionati di Recetto sono stati un successo organizzativo grazie al lavoro eccellente di tutti gli attori coinvolti, i coordinatori, gli ufficiali di gara, lo staff" il commento del past president della Federazione Luciano Serafica. gm/mrv