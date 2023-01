Spettacolare salvataggio in elicottero di un disperso in alta montagna

Spettacolare salvataggio in elicottero di un disperso in alta montagna

È stato necessario l'intervento dell'elicottero del Reparto Volo Piemonte dei Vigili del Fuoco per trarre in salvo una persona che aveva perso l’orientamento e aveva chiesto aiuto nella zona di Bardonecchia. Grazie al lavoro di localizzazione della sala operativa il disperso è stato velocemente individuato a una quota di 2.100 metri, recuperato e portato in luogo sicuro. tvi/gsl