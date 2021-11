Spaziani Testa “Indebolire l’immobiliare danneggia il Paese”

"Il settore dell'immobiliare e delle costruzioni è importante per l'economia italiana, ma la perdita di valore nel periodo 2011-2020 è notevolissima ed è stimata in 1.137 miliardi di euro per le famiglie italiane". Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in occasione della presentazione del Rapporto "La ricchezza immobiliare e il suo ruolo per l'economia italiana" organizzata da Confedilizia e Aspesi. tan/sat/gtr