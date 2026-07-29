Bernini “Sull’housing universitario abbiamo cambiato passo”

ROMA (ITALPRESS) – “Dietro ogni progetto importante ci sono persone che lavorano tutti i giorni perché possa diventare realtà. Persone che spesso non si vedono, ma il cui contributo fa la differenza. È così anche per la sfida dell’housing universitario. Per troppo tempo in Italia i posti letto per gli studenti fuori sede sono stati insufficienti. Per questo abbiamo scelto di cambiare passo: 60 mila nuovi posti letto, per permettere a ragazze e ragazzi di scegliere dove studiare senza che il costo della casa diventi un ostacolo. A rendere possibile questo obiettivo c’è una squadra che lavora dietro le quinte: la struttura commissariale del Ministero dell’Università e della Ricerca e la task force di Cassa Depositi e Prestiti, che sta accompagnando il MUR nell’attuazione della missione Housing del PNRR”. Così su Instagram il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

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