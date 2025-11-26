WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I due militari della Guardia Nazionale della West Virginia raggiunti da colpi di arma da fuoco vicino alla Casa Bianca non sono morti, ma versano in condizioni critiche. Lo ha dichiarato Kash Patel, direttore dell’FBI, dopo che il governatore dello stato, Patrick Morrisey, sui social media, aveva inizialmente affermato che i due erano stati uccisi nell’attacco, per poi fare subito marcia indietro. Morrisey ha aggiunto che circolavano notizie contrastanti sulle loro condizioni.

Secondo un funzionario delle forze dell’ordine, i due membri della Guardia Nazionale coinvolti sono un uomo e una donna, come riferisce ABC News. “Vorrei che tutti coloro che hanno fede pregassero per quei due soldati della Guardia Nazionale”, ha detto su X il Vicepreidente degli Stati Uniti, J.D. Vance.

La sparatoria avrebbe avuto luogo nei pressi del Club Quarters Hotel, all’angolo tra la diciassettesima e la prima, a nord-ovest della Casa Bianca. La polizia locale ha isolato diversi isolati e l’area circostante. Il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Washington ha dichiarato in un post sui social che un sospettato è stato arrestato. “La Casa Bianca è a conoscenza e sta monitorando attivamente questa tragica situazione. Il presidente è stato informato”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Il presidente Donald Trump si trova attualmente in Florida e ha subito commentato l’accaduto su Truth: “L’animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch’esso gravemente ferito, ma nonostante ciò, pagherà un prezzo altissimo. Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell’ordine. Queste sono persone davvero straordinarie. Io, come Presidente degli Stati Uniti, e tutti coloro che sono associati all’Ufficio Presidenziale, sono con voi!”.

“L’Ambasciata d’Italia a Washington sta verificando il possibile coinvolgimento di cittadini italiani”. Lo riferisce la Farnesina su X.

Era anche stato ordinato uno stop ai voli all’aeroporto nazionale Ronald Reagan a causa delle attività delle forze dell’ordine nel centro di Washington. Le normali operazioni sono adesso riprese. Lo fa sapere la Federal Aviation Administration.

