MINNEAPOLIS (STATI UNITI)(ITALPRESS) – Sono due bambini, di 8 e 10 anni, le vittime accertate della sparatoria avvenuta all’interno di una chiesa e scuola cattolica di Minneapolis, in Minnesota. A sparare con un fucile un 20enne che, stando a fonti della polizia citate dalla Cnn, si sarebbe poi suicidato. I feriti sono 17, 14 sono bambini e due sono in condizioni critiche. “Si è trattato di un deliberato atto di violenza contro bambini innocenti e altre persone in preghiera”, ha dichiarato il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, definendo la sparatoria “assolutamente incomprensibile”.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di essere stato informato sulla sparatoria avvenuta alla Annunciation Catholic School e che la Casa Bianca sta monitorando la situazione. “L’FBI è intervenuto rapidamente ed è già sul posto”, ha scritto Trump in un post su Truth. Il presidente ha poi affermato che sta pregando per le persone coinvolte. La Annunciation Catholic School, fondata nel 1923 come luogo in cui gli studenti potessero apprendere “valori cristiani e senso civico”, accoglie studenti dalla scuola materna fino all’ottavo anno.

Sul posto sono giunte le forze di polizia locali, insieme ad agenti dell’Fbi e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf). Il governatore di Minneapolis, Tim Walz, ha pubblicato su X un post in cui afferma di essere stato “informato sulla sparatoria avvenuta alla Annunciation Catholic School e che continuerà a fornire aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni”. “La BCA e la Polizia Stradale sono sul posto”, ha aggiunto Walz. “Prego per i nostri ragazzi e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata rovinata da questo orribile atto di violenza”.

