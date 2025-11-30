E’ di 4 morti e 10 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta intorno alle 18 ora locale a Stockton, nel nord della California. Durante una riunione di famiglia in una sala banchetti, dove si stava festeggiando un compleanno, per cause ancora in via di accertamento sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin, dai primi indizi potrebbe trattarsi di un attacco mirato. Tra le vittime ci sarebbero anche minori. Non sono stati diffusi dettagli su possibili sospetti e le indagini sono in corso. Diverse persone coinvolte sono state trasportate negli ospedali locali. “Esortiamo chiunque abbia informazioni, filmati o sia stato testimone di qualsiasi parte di questo incidente a contattare immediatamente l’ufficio dello sceriffo”, ha detto la polizia. La sindaca di Stockton, Christina Fugazi, ha rilasciato una dichiarazione alla comunità sottolineando che “i responsabili saranno identificati e perseguiti con il massimo rigore della legge. Poco fa ho parlato al telefono con il governatore Newsom, che ha offerto il pieno sostegno dello Stato della California per assistere la nostra comunità e le nostre forze dell’ordine. La nostra città – ha proseguito – sta affrontando una situazione straziante e dolorosa. Non appena sono stata informata dell’incidente, mi sono recato sul posto per ricevere aggiornamenti diretti e sostenere la nostra comunità. I nostri soccorritori sono intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza diverse scene del disastro e fornendo assistenza medica immediata. In questo momento, la nostra attenzione deve rimanere concentrata sulle vittime, sulle loro famiglie e sulla sicurezza della comunità”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

