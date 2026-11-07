ROMA (ITALPRESS) – Attacco russo nella notte su Kiev. Missili balistici hanno colpito alcune infrastrutture. In particolare, come riferito dal sindaco della città Vitali Klitschko, le infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev e Zhytomyr hanno subito danni. La situazione dell’approvvigionamento energetico della capitale è estremamente critica. Di conseguenza, il funzionamento dei sistemi di riscaldamento e di approvvigionamento idrico della città è stato compromesso. Anche il ponte Nord è stato danneggiato e il traffico è attualmente interrotto in entrambe le direzioni. Cinque persone sono rimaste ferite nella capitale, tra cui un bambino di 14 anni. Due dei feriti sono stati ricoverati in ospedale.

La replica ucraina non si è fatta attendere, con diversi siti colpiti nelle regioni russe di Oryol, Saratov e Rostov, tra cui una raffineria di petrolio, secondo quanto riferito da The Kiev Independent.

Il canale di monitoraggio Exilenova Plus riferisce che la raffineria di petrolio di Saratov è stata data alle fiamme dopo essere stata presa di mira dalle forze ucraine. Nel frattempo, un vasto incendio è scoppiato nei pressi della fabbrica militare Almaz nella città di Rostov, nel sud della Russia.

Nella città occidentale di Oryol, la fabbrica di componenti elettronici Proton è stata presa di mira e, secondo fonti locali, nell’attacco sono stati utilizzati missili Flamingo ucraini. Anche nella città di Belgorod, situata appena fuori dal confine tra Russia e Ucraina, sono state segnalate delle esplosioni.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).