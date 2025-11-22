Sparatoria alla periferia di Napoli, morto un 19enne colpito al volto

NAPOLI (ITALPRESS) – E’ morto in ospedale un 19enne ferito a Napoli da un colpo d’arma da fuoco, che lo ha raggiunto alla fronte. La tragedia si è consumata all’Arenaccia, alla periferia del capoluogo partenopeo. I killer hanno sparato contro un’auto sulla quale si trovavano alcuni ragazzi. La vittima sembra avesse precedenti per droga. E’ successo nella notte. Stamane il decesso. Indagini sono in corso.

– foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).