NEW YORK (ITALPRESS) – Sparatoria a Manhattan, nel cuore di New York, in un grattacielo che ospita diverse società finanziarie, tra cui Blackstone. Lo riferiscono i media statunitensi. Quattro le vittime, tra cui un ex poliziotto che lavorava come addetto alla sicurezza dell’edificio, colpito alla schiena e morto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’attentatore, un 27enne, si è ucciso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).