CATANIA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne di Motta Sant’Anastasia, accusato di tentato omicidio aggravato in concorso, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e munizioni.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Catania, è stato disposto al termine delle indagini su una violenta sparatoria avvenuta la sera del 23 agosto scorso a Motta Sant’Anastasia.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 23, era giunta la segnalazione di una sparatoria in corso in via Oberdan, nel centro abitato del comune del catanese. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti, acquisendo testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

E’ emerso che il ventenne, a bordo di una Fiat Panda bianca, nel corso di un inseguimento, avrebbe esploso numerosi colpi d’arma da fuoco in direzione di due moto, a bordo delle quali viaggiavano quattro persone.

I motociclisti sono riusciti ad allontanarsi, mentre la Fiat Panda è stata successivamente abbandonata nelle campagne di contrada Terre Nere.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire l’esistenza di contrapposizioni e tensioni tra alcuni appartenenti a diversi gruppi criminali, contesto nel quale, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe maturata la sparatoria.

IL VIDEO

-Foto screenshot video Carabinieri-

(ITALPRESS).