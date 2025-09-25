Spalletti “L’Italia andrà al Mondiale, deve andarci”

AREZZO (ITALPRESS) - "L'Italia va al Mondiale, deve andare al Mondiale, lo penserei anche se fossi rimasto io, però poi si sono perse delle partite dove era difficile gestire o sopportare quelli che sono stati i risultati". Lo ha dichiarato l'ex commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, intervenuto a margine del Festival della Letteratura sportiva ad Arezzo., dove ha presentato la sua autobiografia "Il paradiso esiste, ma quanta fatica". pia/ari/gtr (ITALPRESS)