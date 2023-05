ROMA (ITALPRESS) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo i risultati delle elezioni comunali e regionali che hanno sancito la sconfitta del partito socialista che guida il Paese, ha convocato a sorpresa le elezioni anticipate per il prossimo 23 luglio. Sanchez ha detto di aver comunicato al capo dello Stato, il re Filippo VI, la sua decisione di “sciogliere il Parlamento e procedere alla convocazione di elezioni generali per domenica 23 luglio. Serve un chiarimento della volontà del popolo spagnolo, un chiarimento delle politiche che il governo nazionale deve applicare e un chiarimento delle forze politiche che devono guidare questa fase. Credo che la cosa migliore sia che gli spagnoli prendano la parola e si esprimano senza indugio per definire la direzione politica del Paese”.

Il Partito popolare spagnolo ha infatti vinto le elezioni comunali con il 31,53% dei voti, oltre 7,4 milioni di preferenze, circa 800 mila in più dei Partito socialista operaio spagnolo, conquistando 23.267 consiglieri comunali. Oltre che a Madrid, il Pp si è assicurato la maggioranza assoluta a Malaga, Almeria, Cadice, Cordoba, Granada, Murcia, Oviedo, Santander, Teruel, Logrono, Badajoz e Salamanca. Valencia, una della città più contese, è andata al partito di Alberto Nunez Feijoo, anche che gli mancano quattro seggi per raggiungere la maggioranza assoluta. Il leader del PP, ha sottolineato che il suo partito ha vinto “nettamente” le elezioni comunali e regionali e ha fatto il “primo passo verso un nuovo ciclo politico” che aprirà in Spagna “nei prossimi mesi”.

