Spadiste azzurre di bronzo a Vancouver in Coppa del mondo

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – Nella prova a squadre femminile che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver, l’Italia del ct Dario Chiadò ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con un quartetto giovanissimo composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio. Nella competizione maschile è settimo posto per il team del ct Diego Confalonieri, a sua volta in formazione nuova con Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti.

Il percorso dell’Italia nella prova femminile è iniziato con un grande successo, in un debutto durissimo, negli ottavi di finale contro la rappresentativa delle atlete russe neutrali (32-31). Il quartetto composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e dall’olimpionica Alberta Santuccio ha proseguito la prova con la vittoria (45-30) sulla Svizzera nei quarti prima della sconfitta in semifinale contro l’Estonia (35-30), poi vincitrice della gara. Le ragazze si sono prontamente riprese nella finale per il terzo posto battendo la Corea del Sud con un netto 45-31 e salendo sul terzo gradino del podio.

Nella gara maschile la squadra azzurra è entrata in gara nel tabellone da 32 dove ha avuto la meglio sulla rappresentativa degli atleti russi neutrali (45-36) in un altro debutto per nulla facile. Negli ottavi di finale è arrivata la seconda vittoria di giornata per il team formato da Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti contro la Germania (45-33). I ragazzi sono stati poi fermati nei quarti dalla Francia (45-29). Nel tabellone dei piazzamenti gli azzurri sono stati prima battuti da Israele (45-40) e poi hanno avuto la meglio su Hong Kong (45-34) classificandosi in settima posizione. Si conclude così la prima tappa di Coppa del Mondo della spada per la stagione 2025-2026, mentre la prossima è in programma a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, dall’8 all’11 gennaio.

L’Italia torna da Vancouver con tre medaglie: l’oro di Giulia Rizzi nella competizione individuale e i bronzi di Matteo Galassi e del team femminile. Un weekend fantastico per la scherma azzurra tra Coppa del Mondo e Grand Prix ricordando gli ori di Martina Batini nel fioretto a Busan, Michela Battiston nella sciabola a Orlèans e il successo dei due team del fioretto tra Fukuoka e Busan. Altre tre medaglie di bronzo sono arrivate grazie ai fiorettisti Martina Favaretto e Giulio Lombardi e alla sciabolatrice Mariella Viale. Totale di 10 medaglie (5 ori e 5 bronzi), per un fine settiamana che ha chiuso nel migliore dei modi l’anno solare 2025 per tutte le specialità.

– foto Bizzi/Federscherma –

