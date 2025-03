Space Factory Sitael a Mola, Emiliano “Lo spazio italiano parla pugliese”

BARI (ITALPRESS) – “Lo spazio italiano parla in dialetto pugliese, una lingua che è stata costruita in anni di sacrifici. La Regione Puglia è qui in rappresentanza del popolo pugliese, che è il principale socio di questa holding che si occupa dell’aereospazio. Sono tre gli accordi di programma con finanziamenti quasi pari a 20 milioni di euro stipulati nel tempo a sostegno delle politiche dell’aerospazio, in particolare a favore della Sitael”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine della cerimonia di inaugurazione del completamento della Space Factory 4.0 nello stabilimento Sitael a Mola di Bari.

Emiliano, accompagnato dall’assessore regionale alle attività produttive Alessandro Delli Noci e dalla responsabile Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, ha tagliato il nastro alla presenza, tra gli altri, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, il CEO di SITAEL, Chiara Pertosa e il Presidente della Angel Holding, Vito Pertosa.

Si tratta di un hub ultramoderno e sostenibile per la produzione e test a km zero di satelliti, a pochi chilometri da Bari, realizzato grazie ad un investimento della Holding Angel che negli anni supera i 40milioni di euro, una parte dei quali co-finanziati dal PNRR,dal MIMIT e dalla Regione Puglia.

“Tutto ciò ci riempie di orgoglio – ha aggiunto il presidente Emiliano – perché abbiamo messo nelle condizioni un’impresa totalmente pugliese di realizzare una delle quattro space factory previste dal Pnrr, fortemente voluta dal presidente Draghi che me ne parlò in maniera intensa. Gli dissi che non solo eravamo pronti con lo Spazioporto di Taranto-Grottaglie, in corso di realizzazione, ma eravamo pronti anche dal punto di vista industriale”.

Per l’assessore Delli Noci “Sitael rappresenta un’eccellenza della nostra regione e per questo occorre ringraziare l’impegno costante e la visione di futuro della famiglia Pertosa e di Chiara Pertosa nel caso specifico. Scommettere sul settore spaziale era inimmaginabile solo pochi anni fa, un settore emergente che, invece, proprio grazie alla visione di alcune imprese, delle Università, dei distretti tecnologici, del mondo della ricerca e della stessa Regione Puglia, è diventato settore strategico in cui la Puglia ha un posto da protagonista sul mercato nazionale e su quello internazionale. La progettazione e la produzione di satelliti – ha concluso Delli Noci – è fondamentale perché i dati spaziali hanno una ricaduta sulla vita quotidiana, permettono di migliorare la produttività e l’efficacia in tanti settori dall’agricoltura di precisione alla tutela dell’ambiente, dalla sicurezza ai settori farmaceutico e alimentare”.

Nella Space Factory Sitael è fase di completamento il satellite PLATiNO-1, sviluppato per ASI da SITAEL insieme a Leonardo, TAS Italia e AirbusItalia. PLATiNO è la prima piattaforma satellitare a propulsione elettrica, progettata per missioni di Osservazione della Terra e Telecomunicazioni. Sarà lanciato nello spazio con il lanciatore VEGA-C. Dopo PLATiNO-1, sono sette satelliti sono in costruzione nella “Space Factory” per applicazioni di monitoraggio per la sostenibilità ambientale, economica, sociale, comunicazioni quantistiche e sicure.

