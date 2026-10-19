Spaccio di cocaina nel Sulcis, arrestato 39enne con due kg di sostanza

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita a seguito di un’attività investigativa, condotta congiuntamente dai poliziotti dei Settori Anticrimine – Squadre di Polizia Giudiziaria dei Commissariati di Carbonia e di Iglesias, attraverso numerosi servizi di osservazione, appostamento e monitoraggio nel territorio del Sulcis-Iglesiente. Le indagini hanno consentito di concentrare l’attenzione sul 39enne, individuato quale presunto punto di riferimento per lo spaccio di cocaina nell’area.

L’operazione è culminata con il sequestro di circa 2 kg di cocaina, prevalentemente allo stato solido, cosiddetta “in pietra”. Nel corso delle perquisizioni sono stati anche sequestrati 12.400 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita, cinque bilance elettroniche, materiale per il confezionamento delle dosi, una macchina per il sottovuoto e due telefoni cellulari.

La cocaina sequestrata, successivamente alle operazioni di lavorazione e taglio, avrebbe potuto raggiungere, secondo una stima investigativa preliminare, un valore commerciale di circa 400mila euro. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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