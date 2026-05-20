Spaccio al quartiere Cep di Cagliari, nei guai un 32enne e un 22enne

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un 32enne è stato arrestato a Cagliari dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un 22enne è indagato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. I fatti si sono svolti la scorsa notte, quando gli agenti delle Volanti mentre transitavano in via Avogadro di Collobiano, nel quartiere CEP, hanno notato un giovane uscire da uno stabile, che alla vista dei poliziotti ha accelerato il passo con il mero intento di sottrarsi ad un possibile controllo. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno proceduto a fermarlo per identificarlo.

Da un sommario controllo il 22enne è stato trovato in possesso di circa 110 gr di hashish custoditi all’interno di un marsupio. Gli operatori però sapevano che nello stesso stabile, da cui era uscito pochi minuti prima il giovane, era stata segnalata un’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, e con l’ausilio di altri equipaggi hanno proceduto ad effettuare una perquisizione all’interno di un appartamento dove viveva un 32enne cagliaritano con la propria famiglia. Giunti davanti all’ingresso, gli agenti hanno sentito un forte ed intenso odore di sostanze stupefacenti avvalorando l’ipotesi dell’attività illecita.

Infatti una volta dentro hanno identificato un uomo di 32 ritenuto il presunto responsabile dello spaccio il quale aveva occultato nella sua stanza, in apposite scatole, una quantità di differenti tipologie di sostanze stupefacenti, successivamente sequestrate e messe a disposizione della Polizia Scientifica per i primi rilievi, suddivise in 800 gr di marjuana, 200 gr di hashish e 125 gr di ketamina, nonché la somma di 1.800 euro divisa in banconote di piccolo taglio, 2 coltelli, 1 bilancino di precisione e materiale vario utile al confezionamento. Il 32enne è stato quindi condotto in Questura e arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre il 22enne è stato indagato in stato di libertà per il solo reato di detenzione di sostanze stupefacenti. I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del gip che ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).