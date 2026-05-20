America’s Cup, Todde accoglie Manfredi a Cagliari “Evento mondiale e di sistema”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Un ritorno economico di 50 milioni di euro? La stima va rivista al rialzo. Credo che essere capaci di portare eventi mondiali come quello a cui assisteremo, dopo che l’Isola era stata assente a questi scenari per tanti anni, è un risultato che va celebrato”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che oggi a Cagliari ha accolto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ospite dell’apertura delle regate preliminari di America’s Cup. “Non è solo l’indotto che viene generato – ha proseguito Todde – ma è anche l’attenzione di tanti media mondiali su un evento importante, dove Cagliari può essere vetrina. Siamo il contesto più importante per la vela: abbiamo un meteo meraviglioso e una rada che tutti ci invidiano. Sarà un modo per far capire che il mondo della vela può avere qui un approdo straordinario”. Poi sulle trattative per aggiudicarsi l’evento: “Sono iniziate molti mesi fa. Quando abbiamo saputo che Napoli si era aggiudicata l’evento abbiamo pensato che si potesse creare un sistema, avendo anche Luna Rossa qui da 12 anni. Devo dire che è stata un’iniziativa di sistema”.

Il primo cittadino di Napoli ha chiosato: “Oggi inizia la Coppa America e comincia nel modo migliore. Si parte da Cagliari e si arriva a Napoli, due grandi città del Mediterraneo, due grandi storie di due città nate sul mare. Un modo per far vedere che esiste un sistema di città sul mare che hanno un grande valore culturale e politico”.

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